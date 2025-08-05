بالدراجات واللباس الأسود.. أنصار "حزب الله" يجوبون الشوارع بعد كلمة قاسم

نفذ مناصرو "حزب الله"، الثلاثاء، مسيرات بالدراجات النارية واللباس الأسود، فور انتهاء كلمة ألقاها الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بيروت، والتي تبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة.

وانطلقت مسيرات راجلة بالدراجات النارية في عدد من أحياء ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب، حيث جابت الشوارع الرئيسية وصولاً إلى طريق المطار.

وكان مراسل "إرم نيوز" في بيروت رصد "تحركات غامضة" في بيروت من قبل أشخاص يرتدون اللباس الأسود، وسط مخاوف من تكرار ما يعرف بمسيرة "القمصان السود" عندما أقدم مناصرو الحزب على الاعتداء على مواطنين في بيروت عام 2019.

وقال نعيم قاسم الثلاثاء إن "حزب الله" لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العداون الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أمريكي.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، قال قاسم "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الاسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه"، مطالبا الدولة بأن "تضع خططاً لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها".