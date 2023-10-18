الرئيس الأمريكي يصل إلى إسرائيل للقاء نتنياهو

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، وفق ما نقله التلفزيون الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يقضي بايدن بعض الوقت ،الأربعاء، في تل أبيب لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوَّت في قرية إسرائيلية بالقرب من غزة مع بدء بايدن زيارة إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا أعلن الإثنين عن رحلته هذه التي تنطوي على رهان كبير مرتبط بمدى نجاحه في تقديم نفسه ضامنًا لأمن إسرائيل في حربها ضد حماس، وأفضل أمل للمدنيين الفلسطينيين وسد في وجه مخاطر تصعيد إقليمي.

لكن هذا المسعى لتحقيق التوازن الذي كان يرتكز على توقف في تل أبيب تليه رحلة إلى عمان، انهار قبل أن يغادر بلاده.

فقد ألغى الأردن القمة التي كان من المقرر أن يحضرها مع العاهل الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن القرار كان "متبادلًا". وأشار إلى أن جو بايدن سيتصل بالزعيم الفلسطيني والرئيس المصري من الطائرة التي ستقله في طريق عودته مساء الأربعاء.