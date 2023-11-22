قبل ساعات من بدء الهدنة.. عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ47 مع قرب تطبيق اتفاق وشيك لوقف النار.

وفي آخر التطورات الميدانية، كثفت إسرائيل غاراتها على عدة مناطق في شمال قطاع غزة وأسفرت عن41 قتيلا وعشرات الجرحي، قبل ساعات من بدء تطبيق هدنة تم الإعلان عنها من قبل إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية مصرية.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، على هدنة لمدة 4 أيام للسماح بالإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في سجون إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك بموجب جهود قطرية ومصرية.