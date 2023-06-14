واشنطن: على زعماء لبنان الكف عن تقديم مصالحهم على مصلحة الشعب

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن "انزعاج واشنطن من مغادرة" أعضاء في البرلمان اللبناني، القاعة لمنع التصويت على انتخاب رئيس للبلاد، مؤكدة أن "الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد من حلها".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين، إن الولايات المتحدة "تعتقد بأنه يتعيَّن على القادة والنخب في لبنان الكف عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصلحة الشعب اللبناني".

