هل يملك الاتحاد الأوروبي القدرة على نشر قوات سلام في غزة؟

يشكك محللون وخبراء سياسيون، بالتزام الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في قوة حفظ سلام دولية مؤقتة قد يُصار إلى تشكيلها على الأرض في قطاع غزة، إذا نجحت إسرائيل بالقضاء على حكم حماس، وفق موقع "المونيتور"الأمريكي.

ويقول الموقع، إن استبعاد الخبراء لأن يكون للاتحاد الاوروبي أيّ دور في هذه القوة، يرجع إلى عدم الاتفاق على سياسة موحدة بشأن الحرب، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى وقف إطلاق نار كامل وفوري، أو "هدنة إنسانية" قصيرة الأجل للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

ويضيف أن فكرة نشر الاتحاد الأوروبي، قوات على الأرض في غزة طرحها المسؤولون الأوروبيون، فيما بينهم بشكل خاص، بحسب ما نقل الموقع عن المحلل في مجموعة الأزمات "أليساندرو أكورسي". لكن المحلل ذاته يعتقد أن الاقتراح لم يعد قائمًا الآن في ظل تركيز المحادثات الأوروبية على كيفية إيصال المساعدات الإنسانية دون الدعوة إلى وقفٍ لإطلاق النار.