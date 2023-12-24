كامرون يندد بـ"التأثير الخبيث" لإيران في المنطقة

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون إيران بأنها "ذات تأثير خبيث كليا في المنطقة والعالم"، متعهدا في مقابلة نشُرت الأحد بتعزيز إجراءات الردع ضد طهران.

ويأتي تحذير كامرون بالتوازي مع اتهام واشنطن الجمعة لإيران بتورطها في الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر انطلاقا من اليمن، وذلك عبر توفيرها طائرات مسيّرة وصواريخ ومعلومات استخباراتية للحوثيين.

وكامرون الذي زار الشرق الأوسط هذا الأسبوع وبحث مع نظيره المصري الحرب الإسرائيلية في غزة والوضع المضطرب في البحر الأحمر، اتهم طهران بتقديم الدعم ل"وكلاء" عدة في المنطقة.

ووصف كامرون في حديث لصحيفة صنداي تلغراف إيران بأنها تشكل "تأثير خبيثا كليا في المنطقة والعالم (...) ليس هناك شك في ذلك".

وقال "لديك الحوثيين وحزب الله والميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي تقوم بمهاجمة القواعد والقوات البريطانية والأميركية. وأيضا بالطبع، حماس".