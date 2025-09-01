حركة تحرير السودان: أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي في قرية بغرب السودان

مصر تدين التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة

الخارجية المصريةالمصدر: وسائل إعلام مصرية
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 10:44 م

أدانت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم، استمرار التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن هذا التصعيد المستمر يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت وزراة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن "هذا التوسع في العمليات العسكرية يتعارض بشكل كامل مع الرغبة الدولية لوضع حد للحرب والتصعيد في المنطقة.

وأكدت الخارجية المصرية أن عدم تجاوب إسرائيل حتى الآن مع الصفقة المطروحة من قبل مصر وقطر في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعكس غيابا كاملا للإرادة الإسرائيلية في خفض التصعيد وإحلال الهدوء والسلام، ووجود نوايا واضحة للاستمرار في العدوان على الأبرياء فى قطاع غزة.

وأعربت مصر عن رفضها بشكل قاطع هذا النهج الإسرائيلي العدواني المتسبب بتأزم الوضع في المنطقة ووضعها على مسار تصادمي ينذر بمزيد من التصعيد والصراع نتيجة تجاهل إسرائيل الجهود الحثيثة المبذولة لخفض التصعيد ووقف الحرب على قطاع غزة.

