مقتل شخص وإصابة 10 بقصف للحرس الثوري على كردستان العراق
قتِل شخص وأصيب 10 آخرون، اليوم الاثنين في قصف استهدف إقليم كردستان العراق، تبنته قوة الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته قصفت بعض مقرات التنظيمات الكردية المعارضة في إقليم كردستان شمال العراق.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري إن "الحرس استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة مواقع الجماعات الانفصالية الكردية في مدينة كويسنجق بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق".
فيما أفادت منصة "قدس" التابعة للحرس الثوري عبر "تلغرام"، بأن الهجوم استهدف مقرات حزب كوملة الكردي الذي تصنفه إيران جماعة إرهابية.
وأضافت المنصة الإخبارية أن "المقرات المستهدفة لم تقتصر على محافظة أربيل بل شملت محافظة السليمانية أيضًا".
وتتهم إيران الجماعات الكردية المعارضة بالدخول على خط الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدن البلاد خاصة في المناطق ذات الأغلبية الكردية.
وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات شعبية مناهضة للنظام على خلفية وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" على أيدي الشرطة بعد اعتقالها في طهران.
وتظاهر عدد كبير من المواطنين القاطنين في المدن الكردية بعد وفاة الفتاة مهسا أميني في محافظات عدة، من بينها كردستان، وكرمنشاه، وإيلام.
وسبق أن هاجمت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مناطق في المنطقة الشمالية من العراق في بضع مناسبات.
وأعلنت هذه القوة العسكرية الإيرانية حينذاك أنها استهدفت في هذه الهجمات "مقار الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي".