مقتل شخص وإصابة 10 بقصف للحرس الثوري على كردستان العراق

وتظاهر عدد كبير من المواطنين القاطنين في المدن الكردية بعد وفاة الفتاة مهسا أميني في محافظات عدة، من بينها كردستان، وكرمنشاه، وإيلام.

وسبق أن هاجمت القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مناطق في المنطقة الشمالية من العراق في بضع مناسبات.

وأعلنت هذه القوة العسكرية الإيرانية حينذاك أنها استهدفت في هذه الهجمات "مقار الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحزب الديمقراطي".