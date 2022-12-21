الرئيس السوري يصدر عفوا مشروطا للمتهربين من التجنيد

الرئيس السوري يصدر عفوا مشروطا للمتهربين من التجنيد

رويترز
رويترز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، عفوا عن المتهربين من التجنيد يقضي بمساعدتهم على تجنب السجن، إذا سلموا أنفسهم لقضاء الخدمة العسكرية في غضون 3 إلى 4 أشهر.

وسيكون أمام السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية الموجودين داخل البلاد، مهلة 3 أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد مهلة من هم خارج البلاد إلى 4 أشهر.

وقالت الرئاسة إن "المرسوم ينطبق على مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022".

الرئيس السوري يصدر عفوا مشروطا للمتهربين من التجنيد
بشار الأسد يزور حلب للمرة الأولى من 2011

وقالت منظمات إغاثة إن الخوف من التجنيد سبب رئيسي لإحجام اللاجئين عن العودة إلى البلاد التي تعيش في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وغالبا ما يتسبب عدم وجود فرصة في البلاد في الحد من منافع قرارات العفو المماثلة.

وسبق للحكومة أن أصدرت قرارات عفو خلال الحرب الأهلية السورية.

وبمساعدة من روسيا وإيران، استعاد الأسد السيطرة على معظم البلاد من أيدي جماعات المعارضة المسلحة التي حصل بعضها على دعم حكومات أجنبية ومسلحين متشددين.

وتسببت الحرب التي اندلعت في أعقاب ثورة عام 2011، في مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان سوريا ما قبل الحرب.

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