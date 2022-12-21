الرئيس السوري يصدر عفوا مشروطا للمتهربين من التجنيد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، عفوا عن المتهربين من التجنيد يقضي بمساعدتهم على تجنب السجن، إذا سلموا أنفسهم لقضاء الخدمة العسكرية في غضون 3 إلى 4 أشهر.

وسيكون أمام السوريين الذين تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية الموجودين داخل البلاد، مهلة 3 أشهر لتسليم أنفسهم، بينما تمتد مهلة من هم خارج البلاد إلى 4 أشهر.

وقالت الرئاسة إن "المرسوم ينطبق على مرتكبي جريمة التهرب من الخدمة قبل 21 ديسمبر/ كانون الأول 2022".