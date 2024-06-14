بينها ليبيا.. من أين "تتزود" جماعات الساحل الأفريقي بالسلاح؟

أما متاجرون آخرون فيقدمون معلومات مستفيضة حول أصل الأسلحة مثلما يؤكد أحد الباعة الذي قال إن بنادق الكلاشينكوف من جمهورية التشيك، وقدّم سعراً يبلغ 740 يورو.

هذه الحقيقة الصادمة التي تغذي الصراع الليبي، لخّصها المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي في آخر حوار له لموقع منظمة الأمم المتحدة في شهر مايو الماضي، بشأن انتشار المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي، إن ليبيا تكاد تكون "سوبر ماركت (متجر) مفتوح للأسلحة" التي تستخدم للمنافسة السياسية الداخلية بين المجموعات المسلحة، وأيضا في صفقات الأسلحة وسباق التسلح مع جيرانها.

وفي بلدان الساحل، المتأثرة بهذه الوضعية منذ تفجر التوترات في ليبيا قبل 13 سنة، أدى وصول الأنظمة العسكرية إلى السلطة إلى تجدد التوترات على المستوى الإقليمي.

وبالنسبة لمالي، على سبيل المثال، يشير تقرير دولي نشر في يناير 2024 إلى أن "الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المتطرفة وصلت عبر التدفقات غير المشروعة الأخيرة من ليبيا".

ورجحت المصادر شراء الأسلحة الليبية من قبل جهات متطرفة في بوركينا فاسو أو النيجر، خاصة وأن الأخيرة تشترك في الحدود مع ليبيا وتشكل مكانا لعبور المتاجرين.