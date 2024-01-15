قتلى وجرحى إثر اقتحامات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية‎

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة دورا جنوب الخليل بعدد من الآليات والوحدات الخاصة الإسرائيلية وسط إطلاق نار كثيف تجاه المواطنين، ما أدى إلى مقتل شاب وفتاة وإصابة 9 آخرين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة.

وقال مدير مستشفى دورا الحكومي محمد ربعي: "وصل المستشفى قتيلان، شاب وفتاة، أصيبا بأعيرة نارية في الرأس، ما أدى لمقتلهما على الفور في بلدة دورا جنوب الخليل، بالإضافة إلى 9 جرحى آخرين".

وأضاف ربعي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن 9 جرحى وصلوا إلى أقسام الطوارئ في المستشفى، بينهم 5 إصابات خطيرة بالشريان الرئيسي بالفخذ، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات التي وصلت خطيرة.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة عنّاب شرق طولكرم بالجيبات العسكرية والقوات الراجلة وأطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين في البلدة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي وُصفت إصاباتهم بالمتوسطة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

بالتزامن مع ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة البيرة في محافظة رام الله بعدد من الجيبات العسكرية، وداهمت عددًا من منازل المواطنين في المدينة.

وبحسب مراسل "إرم نيوز"، فإن قوات راجلة إسرائيلية اقتحمت حي الجنان في مدينة البيرة، واعتقلت عددًا من المواطنين وأجرت معهم تحقيقًا ميدانيًا، ثم اقتادتهم إلى مراكز التحقيق في حاجز "بيت إيل" العسكري.