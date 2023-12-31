مقتل 10 حوثيين بقصف أمريكي على زوارق في البحر الأحمر

قُتل عشرة حوثيين وأُصيب اثنان آخران جراء القصف الأمريكي الأحد، على زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر، وفق ما قال مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني.

وأفاد مصدر ملاحي في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثييين رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس عن "مقتل عشرة حوثيين وإنقاذ اثنين أصيبا في القصف الأمريكي على الزوارق الحوثية التي كانت تريد توقيف سفينة قبالة الحديدة".

وأكد مصدر ملاحي آخر دون الكشف عن هويّته حصيلة القتلى مشيرًا إلى أن "أربعة ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نُقلا إلى مستشفى الصماد".