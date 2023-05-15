العاهل الأردني يؤكد ثقته بنجاح القمة العربية في جدة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ثقته بنجاح القمة العربية المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية، يوم الجمعة 19 أيار/مايو الجاري.

وتوقع الملك الأردني أن تُشكل القمّة القادمة "انطلاقا في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف".

وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط": "أنا واثق من أن الجهود التي بذلها أخي الأمير محمد بن سلمان وفرت إعداداً جيداً يضمن نجاح هذه القمة التي يحرص الجميع على إنجاحها".

وأشار إلى أن ما "يضاعف ثقتي بالنجاح هو ما لمسناه في الشهور الماضية من قناعة بضرورة إرساء العلاقات العربية-العربية على أسس صلبة من التعاون الاقتصادي وبحيث تلمس شعوبنا النتائج، وهو أمر يحصن هذا التعاون ضد التباينات السياسية التي قد تظهر بين حين وآخر".

وشدد الملك عبد الله على "أولوية التصدي للتحديات السياسية" في مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب المشاكل التي تواجه الدول العربية مثل "تحفيز الاقتصاد وتطويره لتوفير فرص عمل لأجيال جديدة".

ولفت إلى "مسألة تطوير الإدارة والإصلاح بشكل عام ومحاربة الفساد. وهناك أيضاً مشكلة اللاجئين والمياه والمخدرات والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، فضلاً عن المشكلات البيئية".