اليمن.. الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن موظفيها لدى "القاعدة"

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإطلاق تنظيم القاعدة سراح موظفين تابعين لإداراته، لافتاً أن المعلومات التي وصلته بشأنهم جيدة، ولاسيما فيما يتعلق بوضعهم الصحي.

وكان تنظيم القاعدة في اليمن أفرج، مؤخراً، عن 5 من موظفي الأمم المتحدة، اختطفهم قبل عام ونصف، في محافظة أبين جنوبي البلاد، خلال اتخاذهم الطريق العام للمحافظة، مساراً بريّاً للوصول إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أدائهم مهمة ميدانية، تتبع أنشطة الأمم المتحدة.

ويعمل الـ5 المختطفون، منذ شهر فبراير/شباط من العام الماضي، في إدارة الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، وهم 4 يمنيون، وأجنبي واحد وهو مدير المكتب في اليمن، ويحمل الجنسية البنغلادشية آكام سوفيول أنعم.