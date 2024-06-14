الأكبر منذ 7 أكتوبر.. هجوم واسع من "حزب الله" على 9 مواقع إسرائيلية

نفذت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، الخميس، أكبر هجوم من نوعه على إسرائيل طال 9 مواقع عسكرية، استخدمت فيه الصواريخ والطائرات المسيّرة المحملة بالأسلحة.

وذكرت الميليشيا، في بيان، أنها أطلقت "وابلاً من صواريخ الكاتيوشا والفلق على 6 مواقع عسكرية إسرائيلية، فيما قالت قناة موالية للحزب إنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ دفعة واحدة.

وجاء في بيان حزب الله أنه تم أيضاً إطلاق "عدة أسراب من ‏المسيرات الانقضاضية" على مقر قيادة المنطقة الشمالية ومقر للمخابرات وثكنة عسكرية لإسرائيل.

وقال مصدر أمني إن هذا أكبر هجوم تشنه ميليشيا "حزب الله" منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما بدأت تبادل إطلاق النار مع إسرائيل بالتوازي مع حرب غزة.

وأضاف المصدر أن الهجوم شمل إطلاق 30 طائرة مسيّرة على الأقل دفعة واحدة، مما يجعله أكبر هجوم لحزب الله بطائرات مسيّرة حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر.