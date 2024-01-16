الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورة تحاكي شن هجوم على لبنان

وأضاف، وفقًا هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم نشر عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الشمالية، وتم ضرب "الكثير من المواقع على الجانب الآخر".

ولفت إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله "من أجل تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة بتحسين الوضع الأمني، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".

ووسع الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من استهدافاته ونفذ غارات جوية على عيتا الشعب وعلى المنازل في بلدة حولا، كما شن الطيران الإسرائيلي أكثر من 20 غارة على وادي السلوقي والحجير وطريق رب ثلاثين الطيبة.