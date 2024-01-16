الجيش الإسرائيلي ينفذ مناورة تحاكي شن هجوم على لبنان
كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على عدد من بلدات جنوب لبنان، ونفذ على الجانب الآخر من الحدود مناورة تحاكي شن هجوم على لبنان.
وقال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، خلال المناورة: "نحن أكثر استعدادًا من ذي قبل وجاهزون للتصرف حتى في هذه الليلة، إذا لزم الأمر، وسنواصل تعزيز جاهزيتنا".
وأضاف، وفقًا هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم نشر عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الشمالية، وتم ضرب "الكثير من المواقع على الجانب الآخر".
ولفت إلى أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله "من أجل تحقيق النتيجة المرجوة المتمثلة بتحسين الوضع الأمني، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم".
ووسع الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من استهدافاته ونفذ غارات جوية على عيتا الشعب وعلى المنازل في بلدة حولا، كما شن الطيران الإسرائيلي أكثر من 20 غارة على وادي السلوقي والحجير وطريق رب ثلاثين الطيبة.
ترافقت الغارات مع قصف تركز داخل البلدات الجنوبية في ميس الجبل وعلى المنازل في رب ثلاثين، وكفركلا، كما تعرضت للقصف أطراف راشيا الفخار، وسقطت قذائف فوسفورية على مزرعة بسطرة في القطاع الشرقي.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "150 خلية لحزب الله جنوب لبنان مسؤولة عن إطلاق صواريخ ومسيرات منذ بدء المواجهات".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا كبيرًا على وادي السلوقي، "وتعرضت عشرات الأهداف لهجوم متزامن"، ووصفت صحيفة "معاريف" غارات اليوم بأنها الأعنف على جبهة جنوب لبنان.
وفي المقابل استهدف حزب الله بعد ظهر اليوم الثلاثاء، المواقع الإسرائيلية في السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة ومحيط مستعمرات النبي يوشع، كما استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع راميا، وموقع بياض بليدا، وموقع إيفن مناحم (طربيخا).