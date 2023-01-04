بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء في دمشق، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
ووفق الوكالة، بحث الرئيس السوري مع وزير خارجية الإمارات "العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما".
بدورها، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أكد خلال اللقاء "التزام وحرص دولة الإمارات على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية يعيد أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء".
وأكدت أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسوريا وسبل تعزيزها وتنميتها من خلال التعاون المشترك على كافة المستويات وفي مختلف الاصعدة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
كما "تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".