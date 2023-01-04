بشار الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في دمشق

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء في دمشق، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ووفق الوكالة، بحث الرئيس السوري مع وزير خارجية الإمارات "العلاقات المتميزة بين البلدين والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات، وسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما".