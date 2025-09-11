لندن توضح حقيقة تحليق طائرة بريطانية فوق الدوحة بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي

علّقت المملكة المتحدة على "المعلومات المضللة والكاذبة"، بشأن تحليق طائرة بريطانية فوق الدوحة بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي.

ونشر السفير البريطاني في الدوحة، نيراف باتل، عبر منصة "إكس" بياناً حول "التقارير الخاطئة والمعلومات المضللة"، قال فيه إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز فوييجر حلقت، يوم 9 سبتمبر، فوق الدوحة كجزء من تمرين روتيني ومخطط له بالشراكة مع القوات الجوية الأميرية القطرية".

أخبار ذات علاقة تشييع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بحضور أمير قطر (فيديو وصور)

وأوضح أن "هذا التمرين هو تدريب مشترك على التزود بالوقود جوًا في إطار شراكتنا الدفاعية الوثيقة وطويلة الأمد".

وأضاف باتل أن "التلميحات بأن لها أي علاقة بالضربات الإسرائيلية على دولة قطر لا أساس لها من الصحة وكاذبة. لم يكن للمملكة المتحدة أي علم أو دور في تلك الهجمات التي ندينها باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة شريك رئيسي. نحن نقف إلى جانب دولة قطر".