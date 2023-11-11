قمة "عربية - إسلامية" مشتركة في الرياض لمناقشة حرب غزة

يشارك الزعماء العرب والرئيس الإيراني في العاصمة السعودية، اليوم السبت، في مؤتمر قمة عربي وإسلامي مشترك، يُتوقّع أن يؤكد المطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة قبل أن يتسع نطاق العنف في المنطقة.

وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم دامٍ نفذته الحركة في السابع من أكتوبر داخل الدولة العبرية، أدّى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفق حصيلة جديدة، وخطف 239 رهينة.

وأدّت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها "حماس"، الجمعة.

وكان من المفترض بالأساس أن تَعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكرا السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي.