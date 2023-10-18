السفارة السعودية في بيروت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان‎

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "فورا"، في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس": "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".