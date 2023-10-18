السفارة السعودية في بيروت تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان
دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "فورا"، في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
وقالت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس": "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان".
ودعت السفارة السعودية كافة مواطنيها إلى "التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا".
كما دعت مواطنيها وفقا للبيان إلى "توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم".