الرئيس الصيني يدعو إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام"

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الثلاثاء إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك خلال قمة افتراضية استثنائية لدول مجموعة بريكس.

وقال شي عبر مترجم، "لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن مستدامان في الشرق الأوسط من دون حل عادل لقضية فلسطين" داعيا إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام بأسرع وقت ممكن بهدف التوصل إلى إجماع دولي".

وأضاف أن مؤتمرا مماثلا سيتيح "العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما".

وأشار الرئيس الصيني خلال مداخلته إلى أنه "منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار".

وتابع أن بكين "قدّمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة" وستواصل القيام بذلك.