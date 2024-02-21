مسيّرة مجهولة تستهدف مستودعا للأسلحة الإيرانية شرقي سوريا
استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة، اليوم الأربعاء، مستودع أسلحة للميليشيات الإيرانية، في البوكمال بريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارا عنيفا أعقب الاستهداف الذي نفذته المسيّرة على المستودع الواقع في شارع السبعين بمدينة البوكمال.
ولم يعط المرصد مزيدًا من التفاصيل.
ولفت إلى هجوم مماثل شنته طائرة يرجح أنها أمريكية في 12 فبراير/ شباط الجاري، على مزرعة قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.
كما استهدفت الطائرات موقعًا خاليًا، كان يستخدم لتدريب عناصر الحرس الثوري الإيراني، بحسب المرصد.
وتصاعد التوتر بعد أن شنت ميليشيات عراقية وسورية موالية لإيران عدة هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، بعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
ونفذت القوات الأمريكية في وقت سابق ضربات على الميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا.
وتعرضت أذرع إيران في سوريا إلى عدة ضربات مجهولة في أوقات سابقة، اتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عنها.