مسيّرة مجهولة تستهدف مستودعا للأسلحة الإيرانية شرقي سوريا

استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة، اليوم الأربعاء، مستودع أسلحة للميليشيات الإيرانية، في البوكمال بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارا عنيفا أعقب الاستهداف الذي نفذته المسيّرة على المستودع الواقع في شارع السبعين بمدينة البوكمال.

ولم يعط المرصد مزيدًا من التفاصيل.

ولفت إلى هجوم مماثل شنته طائرة يرجح أنها أمريكية في 12 فبراير/ شباط الجاري، على مزرعة قرب مدينة الميادين بريف دير الزور، تستخدمها ميليشيا الإمام الصادق التابعة للحرس الثوري الإيراني، لتخزين الصواريخ.