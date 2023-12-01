الحرب تعود بشكل أعنف وأوسع على محافظات جنوب قطاع غزة

استأنف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القتال بشكل عنيف جدًا على طول المحافظات في قطاع غزة، بعد تعثّر المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية، ومصرية، ورعاية أمريكية.

حيث بدأت الطائرات الإسرائيلية قصف عدد من المنازل والمنشآت تحديدًا في مدينتي رفح وخانيونس، ما أدّى إلى مقتل 15 شخصًا، وجرح آخرين في إحصائية أوّلية صدرت عن وزارة الصحة في غزة، فضلًا عن استئناف الاشتباكات في عدة محاور منها: محور شمال غرب غزة، وشمال شرق غزة، وشرق المحافظة الوسطى.

ورصد مراسل "إرم نيوز" في غزة إلقاء الطائرات الإسرائيلية مناشير ورقيّة على منطقة القرارة، وعبسان، وبني سهيلا، وبلدات شرق خانيونس، تطالبهم بالإخلاء فورًا، والتوجه إلى مدينة رفح، باعتبار خانيونس منطقة قتال خطيرة.