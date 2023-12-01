الحرب تعود بشكل أعنف وأوسع على محافظات جنوب قطاع غزة
استأنف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، القتال بشكل عنيف جدًا على طول المحافظات في قطاع غزة، بعد تعثّر المفاوضات في الدوحة بوساطة قطرية، ومصرية، ورعاية أمريكية.
حيث بدأت الطائرات الإسرائيلية قصف عدد من المنازل والمنشآت تحديدًا في مدينتي رفح وخانيونس، ما أدّى إلى مقتل 15 شخصًا، وجرح آخرين في إحصائية أوّلية صدرت عن وزارة الصحة في غزة، فضلًا عن استئناف الاشتباكات في عدة محاور منها: محور شمال غرب غزة، وشمال شرق غزة، وشرق المحافظة الوسطى.
ورصد مراسل "إرم نيوز" في غزة إلقاء الطائرات الإسرائيلية مناشير ورقيّة على منطقة القرارة، وعبسان، وبني سهيلا، وبلدات شرق خانيونس، تطالبهم بالإخلاء فورًا، والتوجه إلى مدينة رفح، باعتبار خانيونس منطقة قتال خطيرة.
ويقول المختص والباحث في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور: "الجيش الإسرائيلي يستأنف العمليات القتالية في غزة بشكل أعنف وأوسع بناءً على تعليمات القيادة العسكرية للجيش، وتحريض واسع من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي بضرورة العودة إلى الأهداف الأولى لإعلان الحرب وهي القضاء على حركة حماس سلطويًّا وعسكريًّا".
ويضيف منصور في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، يبدو من خلال القصف العنيف والمركّز فور انتهاء الهدنة المؤقتة التي امتدت لـ7 أيام متواصلة تحديدًا على مدن جنوب قطاع غزة أن الجيش تلقى تعليمات بالتركيز على محافظة خانيونس باعتبارها من كبرى محافظات القطاع، وإحداث دمار هائل وواسع فيها على غرار محافظتي غزة وشمال غزة، بالإضافة إلى إعادة التموضع هناك بالدبابات والآليات العسكرية، واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة لحين توافر حل دولي.