الإمارات تجلي رعايا 16 دولة من السودان

وصلت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، طائرة إجلاء على متنها عدد من رعايا 16 دولة قادمة من السودان البلد الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية "نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة".

وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.