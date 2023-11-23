خاص لـ"إرم نيوز".. بدء عودة الغزيين العالقين في مصر عبر معبر رفح
كشف مسؤول فلسطيني عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يفضي إلى إدخال الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من معبر رفح، إلى قطاع غزة.
وقال مدير مكتب السفارة الفلسطينية في مصر أحمد فرحات لـ"إرم نيوز"، إن "السفارة تواصلت مع الجانب المصري منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على قطاع غزة لتأمين إدخال العالقين في مصر إلى قطاع غزة".
وأضاف فرحات "تلقينا اليوم استجابة للسماح بدخول هؤلاء العالقين خلال يومي الجمعة والسبت".
وأوضح أن "العالقين الفلسطينيين في محافظة شمال سيناء سيدخلون يوم الجمعة، ومن ثم تأمين العالقين في القاهرة يوم السبت وصولًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري".
وأشار فرحات، إلى أن "السفارة الفلسطينية في القاهرة كانت قد أحصت العالقين الراغبين بالعودة للقطاع، وأمنت طريق وصولهم إلى معبر رفح بالتنسيق المباشر مع الجانب المصري".
بدوره، قال مدير الإعلام في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وائل أبو عمر لـ"إرم نيوز"، إن "العالقين سيبدأون دخول غزة اعتبارًا من صباح الجمعة عبر معبر رفح، ومن ثم عودة العالقين بالقاهرة السبت".