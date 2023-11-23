خاص لـ"إرم نيوز".. بدء عودة الغزيين العالقين في مصر عبر معبر رفح

كشف مسؤول فلسطيني عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، يفضي إلى إدخال الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري من معبر رفح، إلى قطاع غزة.

وقال مدير مكتب السفارة الفلسطينية في مصر أحمد فرحات لـ"إرم نيوز"، إن "السفارة تواصلت مع الجانب المصري منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على قطاع غزة لتأمين إدخال العالقين في مصر إلى قطاع غزة".

وأضاف فرحات "تلقينا اليوم استجابة للسماح بدخول هؤلاء العالقين خلال يومي الجمعة والسبت".

وأوضح أن "العالقين الفلسطينيين في محافظة شمال سيناء سيدخلون يوم الجمعة، ومن ثم تأمين العالقين في القاهرة يوم السبت وصولًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري".