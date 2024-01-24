مباحثات ليبية لبنانية في ملفي "الصدر" و"القذافي"

أجرى وفد حكومي ليبي مباحثات في بيروت، الأربعاء؛ بهدف التوصل لاتفاق للإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الموقوف في لبنان منذ عام 2015، بتهم حجب معلومات بشأن مسألة اختفاء رجل الدين الشيعي الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.

وحضر الاجتماع وزير العدل اللبناني هنري خوري، وحسن الشامي رئيس لجنة المتابعة لقضية موسى الصدر، ووكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي أشتوي، وعدد من المستشارين.

ويرى الكاتب الصحافي يوسف دياب أن زيارة الوفد الليبي "كسرت الجليد الذي كان موجودا وسوء التفاهم الذي كان قائًما بين الطرفين بعد توقيف هانيبال القذافي، ومطالبة السلطات الليبية بتسليمه".

ولفت دياب إلى أن طرابلس كررت مطالبتها الإفراج عن نجل القذافي، كونه مطلوبا للقضاء الليبي، بينما تتمسك لبنان بتوقيفه لحين البت في القضية.