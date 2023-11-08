بسبب دعمه لإسرائيل.. نيجيريا تلغي زيارة رئيس الوزراء التشيكي
ألغت نيجيريا زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي كان يقوم بجولة أفريقية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إقلاع طائرته متوجهة إلى أبوجا.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن قرار السلطات النيجيرية برفض استقبال رئيس الوزراء التشيكي مرتبط بدعم بلاده لإسرائيل خلال الحرب التي تشنها على غزة، بينما دعت أبوجا إلى وقف فوري للقصف الذي يتعرَّض له القطاع منذ نحو شهر.
وكان المتحدث باسم الحكومة التشيكية فاتسلاف سمولكا قال في وقت سابق إن "أبوجا أبلغتنا أنها غير قادرة على تقديم ترحيب وبرنامج يلبي التوقعات" وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة براغ الدولية.
وجاءت تصريحات "سمولكا" في وقت كان فيه "فيالا" يعتزم القيام بجولة أفريقية تشمل أبوجا ونيروبي وعواصم أفريقية أخرى، لكن برنامجه سيطرأ عليه تغيرات بعد رفض نيجيريا لزيارته.
وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن مصادر دبلوماسية خاصة بها أن قرار أبوجا مرتبط بدعم التشيك لإسرائيل في منظمة الأمم المتحدة.
ومنذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، شنَّت حركة حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل خلف نحو 1400 قتيل، بينما ردَّت الدولة العبرية بحملة عسكرية أسفرت عن سقوط 35 ألف شخص بين قتيل وجريح في غزة.
وأعلن الرئيس التشيكي بيتر بافيل أن السبيل الوحيد لحل النزاع هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، في حين دعت نيجيريا إلى وقف القتال والتصعيد.