بسبب دعمه لإسرائيل.. نيجيريا تلغي زيارة رئيس الوزراء التشيكي

ألغت نيجيريا زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الذي كان يقوم بجولة أفريقية وذلك في اللحظات الأخيرة قبل إقلاع طائرته متوجهة إلى أبوجا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن قرار السلطات النيجيرية برفض استقبال رئيس الوزراء التشيكي مرتبط بدعم بلاده لإسرائيل خلال الحرب التي تشنها على غزة، بينما دعت أبوجا إلى وقف فوري للقصف الذي يتعرَّض له القطاع منذ نحو شهر.

وكان المتحدث باسم الحكومة التشيكية فاتسلاف سمولكا قال في وقت سابق إن "أبوجا أبلغتنا أنها غير قادرة على تقديم ترحيب وبرنامج يلبي التوقعات" وذلك حسب ما نقلت عنه إذاعة براغ الدولية.