محللون يكشفون لـ "إرم نيوز" مدى استفادة حماس من الهدنة

مرت أربعة أيام من الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بانتظار تأكيد الأنباء المتواترة عن اتفاق حول تمديد الهدنة.

وخلال أربعة أيام تم تبادل أسرى من كلا الجانبين بالإضافة إلى دخول شاحنات مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لمحافظات القطاع المدمر.

وفي هذا الإطار طرح "إرم نيوز" تساؤلا على عدد من الخبراء والمحللين السياسيين حول مدى استفادة أطراف الهدنة منها على المستويين السياسي والعسكري.

الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم رأى أن حركة حماس استفادت من هذا الاتفاق بشكل واسع بما مكنها من إعادة ترتيب صفوفها العسكرية وهيأ لها فرصة للتواصل مع المستوى السياسي في الخارج وتقريب وجهات النظر بالإضافة إلى إدخال المساعدات العاجلة والوقود والغاز إلى سكان القطاع.

وحول الاستفادة الإسرائيلية من هذا الاتفاق رأى نجم أنها ضئيلة مقارنة بالأهداف التي حققتها منذ بداية الحرب، "لا سيما أن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين خرجوا ضمن صفقة تبادل ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى أسير واحد برغم عمليات التوغل البري والقصف المتواصل على القطاع".