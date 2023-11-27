محللون يكشفون لـ "إرم نيوز" مدى استفادة حماس من الهدنة
مرت أربعة أيام من الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بانتظار تأكيد الأنباء المتواترة عن اتفاق حول تمديد الهدنة.
وخلال أربعة أيام تم تبادل أسرى من كلا الجانبين بالإضافة إلى دخول شاحنات مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لمحافظات القطاع المدمر.
وفي هذا الإطار طرح "إرم نيوز" تساؤلا على عدد من الخبراء والمحللين السياسيين حول مدى استفادة أطراف الهدنة منها على المستويين السياسي والعسكري.
الخبير في الشأن السياسي الدولي الدكتور رائد نجم رأى أن حركة حماس استفادت من هذا الاتفاق بشكل واسع بما مكنها من إعادة ترتيب صفوفها العسكرية وهيأ لها فرصة للتواصل مع المستوى السياسي في الخارج وتقريب وجهات النظر بالإضافة إلى إدخال المساعدات العاجلة والوقود والغاز إلى سكان القطاع.
وحول الاستفادة الإسرائيلية من هذا الاتفاق رأى نجم أنها ضئيلة مقارنة بالأهداف التي حققتها منذ بداية الحرب، "لا سيما أن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين خرجوا ضمن صفقة تبادل ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى أسير واحد برغم عمليات التوغل البري والقصف المتواصل على القطاع".
وأضاف: "استجاب نتنياهو للاتفاق على مضض وسعى في كل لحظة إلى خرقه والتلاعب في بنوده، فقد شكل الشارع الإسرائيلي ضغطًا رهيبًا لقبول الاتفاق وإعادة الأسرى إلى إسرائيل بأي ثمن".
المحلل السياسي يحيى قاعود قال من جهته إن "وقف إطلاق النار لأربعة أيام منح حركة حماس فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة فرض نفسها في الشارع والأماكن التي تخلو من تواجد الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، لا سيما محافظات جنوب الوادي من خلال الانتشار في الشارع وتحريك سيارات البلديات وتنظيم حالة السير وفض النزاعات ولو بالحد الأدنى، فضلًا عن عملية تبادل الأسرى التي منحتها جزءًا من أهدافها في تبييض السجون الإسرائيلية".
وعلى المستوى الإسرائيلي قال قاعود: "لقد تعرض نتنياهو إلى ضغط دولي وداخلي كبير للقبول باتفاق الهدنة الإنسانية لا سيما أنه أعلن منذ بداية الحرب أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بإسقاط حكم حماس بالإضافة إلى إعادة كافة الأسرى المحتجزين، ولكن الهدنة في الوقت ذاته تتيح له فرصة تهيئة جنوده للمعركة المقبلة إلى جانب التمركز العسكري للدبابات والآليات الإسرائيلية داخل القطاع وفرصة ارتدائه الزي العسكري والقدوم لغزة عبر البحر لتحفيز الجنود ورفع معنوياتهم".
أما من الناحية العسكرية فقال الخبير في الشؤون العسكرية الدكتور رائد موسى: "بالنسبة للجيش الإسرائيلي، فقد نجح في الاستفادة من فترة الهدوء بترسيخ بقاء قواته في مناطق سيطرة وتحكم أتاحت له ممارسة سلطات على الأرض، خصوصًا على المحور الفاصل بين جنوب مدينة غزة والمنطقة الوسطى، حيث أصبح يتحكم بشكل مباشر بحركة المواطنين والعربات ما بين شمال وجنوب غزة".
وأضاف موسى أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على ساحل مدينة غزة أتاحت له تنفيذ زيارات من القيادة العليا كرئيس الوزراء ووزير الدفاع لقواته داخل غزة، "ما يمنح قواته دفعة معنوية قوية ويسوق لنصر أمام جمهوره الإسرائيلي المستاء من أداء حكومته".
وبالنسبة لحماس وباقي الفصائل الفلسطينية قال موسى إن الهدنة تمنحها استراحة لإعادة جمع ما يمكن أن يتوفر من ذخائر وتموين مع تنفيذها صفقات تبادل أسرى ومحتجزين تعزز من وضعها السياسي، "ولكن بالمجمل فإن الهدنة لن تغير كثيرًا من قدراتها القتالية على الأرض، فمواقعها القتالية وتحصيناتها تحت الأرض ستبقى بنفس الجاهزية وبنفس الإمكانات والقدرات".