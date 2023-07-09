محلل إسرائيلي لـ "إرم نيوز": لا علاقة بين اجتياح جنين وإعادة بناء السلطة

أكد محلل سياسي إسرائيلي، يوم الأحد، عدم وجود علاقة بين العملية العسكرية الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين وبين خطة "تل أبيب" لدعم السلطة الفلسطينية.

وتعتزم إسرائيل، اليوم الأحد، طرح موضوع دعم السلطة الفلسطينية اقتصادياً ومنحها تسهيلات كبيرة لتقويتها لفرض سيطرتها على المناطق الخاضعة لها، على طاولة البحث، رغم بعض الأصوات المعارضة.

وقال يوني بن مناحيم، المدير السابق لـ"صوت إسرائيل"، في حديث مع "إرم نيوز"، إن "الخطة الإسرائيلية وترتيبات التسهيلات الاقتصادية وتقوية السلطة الفلسطينية، طرحت قبل أشهر.

وأشار إلى أن ذلك كان خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، إلى إسرائيل والضفة الغربية.