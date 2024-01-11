ميليشيا حزب الله تستهدف مباني إسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "ميليشيات حزب الله في لبنان أول تنظيم مسلح يستخدم الصواريخ المضادة للدبابات عالية الدقة، لاستهداف المباني في إسرائيل"، وهو تطور وصفته بأنه مثير للقلق في الصراع بين الميليشيات والجيش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن العديد من المباني الإسرائيلية تعرضت لضربات مباشرة بواسطة صواريخ مضادة للدبابات، الأمر الذي يوسع دائرة التهديد إلى ما هو أبعد من المناطق التي تم إخلاؤها، ويضع مناطق كانت آمنة في مرمى النيران.

وأشارت إلى فندق في بلدة المطلة تعرض لقصف مباشر بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله، وهو المبنى الثاني عشر في البلدة الذي يتم استهدافه بمثل هذا النوع من الأسلحة.

وتكرر السيناريو نفسه في مستوطنة المنارة في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل، فمن بين 30 صاروخًا مضادًا للدبابات تم إطلاقها عليها، أصيبت 10 مبانٍ بضربات مباشرة، بما في ذلك المرافق الأساسية، بحسب الصحيفة.

وتؤكد الصحيفة أن "التطور المثير للقلق هو التكتيكات المتطورة التي يستخدمها حزب الله والمخاطر المتزايدة التي تتعرض لها المباني المدنية في إسرائيل، حتى في المناطق التي كان يعتقد أنها آمنة".