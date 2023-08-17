بن فرحان: نسعى لتفعيل العلاقات والاتفاقيات مع إيران

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اليوم الخميس أن المملكة تسعى لتفعيل العلاقات مع إيران بناء على الاحترام المتبادل.

وقال خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الإيراني حسين عبداللهيان، الذي يزور الرياض حالياً، لأول مرة منذ عودة العلاقات، إن بلاده حريصة على تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران.

وشدد بن فرحان على حرص المملكة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران، لافتاً إلى أن الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إنه أجرى "مباحثات مثمرة" في الرياض، مثمناً دور المملكة في المنطقة.

وأكد عبداللهيان العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية، منوهاً إلى أن العلاقات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدماً.

وأشار الوزير الإيراني إلى وجود اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية مع المملكة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية.

وقال عبداللهيان إن كلا الطرفان متفقان على إضفاء الجانب العملياتي على العمل المشترك في المجالات المختلفة.