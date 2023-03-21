إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش حول الشعب الفلسطيني

أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، حول الشعب الفلسطيني، إدانة عربية ودولية واسعة، ووصفت بأنها "محاولة لتزييف التاريخ وتكشف عنصرية حكومة بنيامين نتنياهو".

وقال سموتريتش إن "الشعب الفلسطيني مجرد اختراع عمره أقل من 100 عام"، مضيفاً: "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية، هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البيت الأبيض في واشنطن".

تصريحات عنصرية

وتعقيباً على ذلك، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن "تصريحات الوزير الإسرائيلي محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".

وقالت الرئاسة، في بيان صدر عنها، إن "المحاولات الإسرائيلية لاختراع روايات كاذبة تنكر وجود الفلسطينيين يفندها التاريخ، الذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأضافت: "الشعب الفلسطيني لا يحتاج أصلاً لأمثال سموتريتش للتعريف بتاريخه الممتد منذ فجر التاريخ، والرواية الفلسطينية الأصيلة تفند بقوة مثل هذه المحاولات المتطرفة لسرقة التاريخ وتزييفه لصالح الخرافات والأكاذيب".

فيما استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، معتبرًا أنها "تحريضية" ودليل "قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف".

وقال اشتية: "هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى +أرض بلا شعب لشعب بلا أرض+، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد، ادعاءات واهية ووهمية".

ورأى اشتية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تنم "عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا لأرضنا ولتاريخنا"، مؤكدًا أن إسرائيل "دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ".

وفي السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "جذور الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته على هذه الأرض أطول من عمر سموتريتش وأجداده".

وأضاف أن "الاحتلال والاستعمار والعنصرية والقتل والتهجير تصنع رواية مزيفة، ولكنها لا تمحو حقيقة تاريخية"، متابعاً: "نستهجن ونستغرب استقبال هذا العنصري المجرم في عواصم بعض دول العالم".