إدانات واسعة لتصريحات سموتريتش حول الشعب الفلسطيني
أثارت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، حول الشعب الفلسطيني، إدانة عربية ودولية واسعة، ووصفت بأنها "محاولة لتزييف التاريخ وتكشف عنصرية حكومة بنيامين نتنياهو".
وقال سموتريتش إن "الشعب الفلسطيني مجرد اختراع عمره أقل من 100 عام"، مضيفاً: "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية، هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البيت الأبيض في واشنطن".
تصريحات عنصرية
وتعقيباً على ذلك، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن "تصريحات الوزير الإسرائيلي محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".
وقالت الرئاسة، في بيان صدر عنها، إن "المحاولات الإسرائيلية لاختراع روايات كاذبة تنكر وجود الفلسطينيين يفندها التاريخ، الذي يؤكد أن الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".
وأضافت: "الشعب الفلسطيني لا يحتاج أصلاً لأمثال سموتريتش للتعريف بتاريخه الممتد منذ فجر التاريخ، والرواية الفلسطينية الأصيلة تفند بقوة مثل هذه المحاولات المتطرفة لسرقة التاريخ وتزييفه لصالح الخرافات والأكاذيب".
فيما استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، معتبرًا أنها "تحريضية" ودليل "قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف".
وقال اشتية: "هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى +أرض بلا شعب لشعب بلا أرض+، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد، ادعاءات واهية ووهمية".
ورأى اشتية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تنم "عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا لأرضنا ولتاريخنا"، مؤكدًا أن إسرائيل "دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ".
وفي السياق، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "جذور الشعب الفلسطيني وتاريخه وحضارته على هذه الأرض أطول من عمر سموتريتش وأجداده".
وأضاف أن "الاحتلال والاستعمار والعنصرية والقتل والتهجير تصنع رواية مزيفة، ولكنها لا تمحو حقيقة تاريخية"، متابعاً: "نستهجن ونستغرب استقبال هذا العنصري المجرم في عواصم بعض دول العالم".
تصرف تحريضي
من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن استخدام الوزير سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل "تصرفاً تحريضياً وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".
وقال الناطق باسم الوزارة سنان المجالي إن "الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش إزاء الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة".
وحذر من "خطورة التصرفات العنصرية المتطرفة"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"إدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية"، كما اعتبر أنها تمثل خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وأكد المجالي أن "الخارجية الأردنية تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية المرفوضة من وزير عامل في حكومة بنيامين نتنياهو".
وأشار إلى أن "الخارجية الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد".
مواقف مرفوضة
من جانبه، عقب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، على تصريحات الوزير الإسرائيلي، قائلاً إن "التصريحات التي أدلى بها وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، تحريضية ومرفوضة".
وشدد في بيان على "رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم".
واعتبر أبو زيد أن "مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر".
استنكار دولي
وعلى الصعيد الدولي، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير مفادها أنه لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني.
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد"، مضيفًا: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر".
وتابع: "يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجدٍ قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل".