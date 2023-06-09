الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، الموافقة على هدنة جديدة اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية في محادثات جدة.
وقالت القوات المسلحة في بيان عبر الناطق الرسمي اليوم الجمعة: "توافق القوات المسلحة على مقترح هدنه 24 ساعة تبدأ اعتبارا من يوم السبت بتمام الساعة السادسة صباحا".
وأشارت إلى أن الموافقة على الهدنية الجديدة تأتي "تقديرًا لجهود الميسرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية"، مؤكدة إلتزامها بالهدنة، والاحتفاظ بحق الرد.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اتفقا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، يبدأ سريانه غدا السبت عند الساعة السادسة صباحا، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية السعودية.