الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة

وأشارت إلى أن الموافقة على الهدنية الجديدة تأتي "تقديرًا لجهود الميسرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية"، مؤكدة إلتزامها بالهدنة، والاحتفاظ بحق الرد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت السعودية والولايات المتحدة، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اتفقا على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، يبدأ سريانه غدا السبت عند الساعة السادسة صباحا، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية السعودية.