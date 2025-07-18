سوريا: إخلاء 570 جريحًا و87 جثة لضحايا بأحداث السويداء

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح ، إخلاء 570 جريحًا و87 جثة لضحايا بأحداث السويداء.

وأكد صالح تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الوضع الإنساني في المحافظة على خلفية الأحداث التي تشهدها.

وأوضح في منشور عبر منصة "إكس" أن "الغرفة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، والدفاع المدني السوري، ومنظمات محلية إنسانية ومؤسسات خدمية، تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات الإغاثة والإخلاء والإسعاف للمواطنين".

ووفق ما نقلت عن وكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد الصالح أنه "مند صباح يوم أمس الخميس تم إسعاف أكثر من 570 جريحًا، ونقل 87 من الضحايا الذين قتلوا جراء التصعيد، وتم إخلاء مئات العائلات إلى مناطق أكثر أمانًا".

وأشار إلى أنه شارك في الاستجابة 90 متطوعًا مدرّبًا ومجهّزًا من فرق الدفاع المدني السوري، إلى جانب أسطول ميداني ضمّ 17 سيارة إسعاف، وأكثر من 22 حافلة إخلاء، و10 سيارات نقل متنوعة، و6 ملاحق إطفاء، وآليات للنقل اللوجستي".

ولفت وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري إلى وجود غرف تنسيق داخلية لرصد نداءات الاستغاثة وتنظيم عمليات نقل العائلات إلى الأماكن التي تحددها العائلات نفسها أو إلى مراكز إيواء مخصصة.

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وتشهد السويداء اشتباكات عنيفة بين فصائل درزية وقوات تتبع لعشائر عربية هاجمت المحافظة لدفع ما أسمتها اعتداءات على السكان البدو الذين نزح قسم كبير منهم إلى درعا المجاورة بعد انسحاب القوات الحكومية ليل الأربعاء الخميس.