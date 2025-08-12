السلطات الأردنية تعتقل قيادات إخوانية في مدينة إربد

أوقفت السلطات الأردنية عدداً من الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أثناء اجتماعهم في منزل أحد الأعضاء، في مدينة إربد شمال العاصمة.

ووفق معلومات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الأردنية فإن الاجتماع تضمن مناقشة موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المحظورة، وجرى اعتقالهم من الضابطة العدلية، وأحالتهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بعد مشاركتهم في الاجتماع الذي جرت الدعوة إليه بطريقة منظمة، وكان تحت عين ورقابة الأجهزة المعنية.

ووفق ذات المصدر رصدت الأجهزة الأمنية منذ حظر الجماعة تحايلا على قرار الحظر بالاجتماع تحت ذرائع مختلفة، وعلى رأسها عقد اللقاءات والاجتماعات في منازل كوادر منتظمة بعمل الجماعة المحظورة بصيغة "مناسبات اجتماعية".

وكان مصدر أردني مطلع ذكر لـ إرم نيوز في الثاني من أغسطس الجاري أن السلطات ضبطت شركة أمن معلومات تتبع لجماعة الإخوان المحظورة، وقامت بحل صحيفة تتبع للجماعة.

وقال المصدر إن السلطات تقوم بعملية تحرٍّ قانونية واسعة لدى دائرة مراقبة الشركات والمؤسسات والهيئات المالية في البلاد، بهدف ضبط الأموال والملكيات والأصول المنقولة وغير المنقولة للجماعة، وذلك بعد وصولها لأدلة تفيد بتستر الجماعة وأفرادها على الأملاك والاعتراف بجزء يسير من إمبراطورتيها المالية.

وكان جهاز المخابرات الأردني كشف، في 15 أبريل/ نيسان الماضي، عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية، الأمر الذي تلاه إعلان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.

