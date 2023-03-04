دعت لوقف الاستيطان.. دول أوروبية قلقة من تزايد العنف بالأراضي الفلسطينية

عبرت ست دول أوروبية، اليوم السبت؛ عن قلقها من استمرار تزايد العنف في الأراضي الفلسطينية، وحثت إسرائيل على وقف توسيع المستوطنات هناك، بحسب "رويترز".

وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا في بيان مشترك، "نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية".