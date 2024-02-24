الغارديان: بريطانيا يمكنها لعب دور لإحلال السلام في غزة

وفي الوقت نفسه، ذكرت النائب من حزب العمل سارة شامبيون، التي ترأس لجنة التنمية الدولية، والتي عادت حديثًا من زيارة لتقصي الحقائق عند الجانب المصري من الحدود أنه "لا يوجد شيء مما يتناقله الإعلام يرشد إلى الحجم الحقيقي للرعب في غزة".

وأضافت الصحيفة أنه "كان من الممكن أن يكون هذا هو محور تركيز البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء، لكنه بدلاً من ذلك ورَّط نفسه في متاعب بشأن التصويت الذي لم يحقق سوى القليل باستثناء ترك النواب يتطاحنون، وأصبحت البلاد في حالة من الارتباك إلى حد كبير".

وتابعت: "من الواضح، الآن، أن هناك رغبة عارمة لدى جميع الأحزاب السياسية البريطانية بوقف القتال في غزة".

وأردفت: "لكن هذا من شأنه أن يجعل عجز البرلمان عن قول ذلك بصوت واحد متسق، ثم التحرك بسرعة نحو مناقشة الكيفية التي يستطيع العالم من خلالها تحقيق ذلك على أرض الواقع، أمرًا أكثر إثارة للغضب".