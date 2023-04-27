سوريا تكثف اتصالاتها العربية والدولية لإجلاء مواطنيها من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السورية، ليل الأربعاء/الخميس، أنها تكثف اتصالاتها مع دول عربية وأجنبية بهدف إجلاء السوريين العالقين في السودان جرّاء الأعمال القتالية الدائرة هناك.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان وتتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة".