سوريا تكثف اتصالاتها العربية والدولية لإجلاء مواطنيها من السودان
أعلنت وزارة الخارجية السورية، ليل الأربعاء/الخميس، أنها تكثف اتصالاتها مع دول عربية وأجنبية بهدف إجلاء السوريين العالقين في السودان جرّاء الأعمال القتالية الدائرة هناك.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام شديد أوضاع السوريين المقيمين في السودان وتتمنى لهم وللشعب السوداني الشقيق الأمن والسلامة".
وأضافت: "في إطار حرص الحكومة السورية على مساعدة المواطنين السوريين الراغبين بالإجلاء من السودان، أجرت الوزارة اتصالات مع دول شقيقة وصديقة للمساعدة في عملية الإجلاء، كما قامت السفارة السورية في الخرطوم وبتوجيه من الوزارة منذ اندلاع الأحداث في السودان بتسجيل قوائم بأسماء المواطنين الراغبين بالإجلاء بالتعاون مع عدد من أبناء الجالية".
وأردفت الوزارة: "ومتابعة لتلك الجهود وبمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، تم حتى الآن إجلاء المئات من السوريين الراغبين من مدينة بور سودان التي وصل إليها فريق من السفارة، وإجلاء العشرات بمساعدة الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".
وتابعت: "وبهذا الصدد، تتوجه الجمهورية العربية السورية بالشكر لهذه الدول العربية الشقيقة على جهودها الإنسانية المثمرة، كما تتوجه بالشكر لروسيا الاتحادية الصديقة لمساعدتها القيّمة بهذا الإطار".
مشيرةً إلى أنه "بمبادرة سخية، عبرت شركة أجنحة الشام للطيران عن استعدادها لإنجاز رحلة إجلاء من مدينة بور سودان، حيث تجري الوزارة اتصالاتها لتنفيذ المهمة وفق القوائم المسجلة لدى السفارة السورية في الخرطوم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الرحلة وما سيعقبها من رحلات أخرى حسب الإمكانيات في حينه".
ويوم الأربعاء، نقلت محطة "شام إف.إم" عن القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى السودان قوله، إن 15 سورياً قُتلوا نتيجة الاشتباكات الجارية في السودان، لكن وزارة الخارجية لم تذكر شيئاً عن هذا الموضوع في بيانها.