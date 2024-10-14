"بداية العمليات العسكرية".. أول تعليق إيراني على هجوم "بنيامينا"

اعتبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، الضربة التي شنتها ميليشيا حزب الله الليلة الماضية على قوات إسرائيلية في مدينة بنيامينا بالقرب من حيفا بأنها "بداية العمليات العسكرية".

وكتب محسن رضائي في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "حزب الله بدأ الآن عملياته العسكرية الحربية وأيام صعبة تنتظر الصهاينة"، وفقا لقوله.

وأوضح رضائي: "بعد مواجهة موجة من الاغتيالات، استعاد حزب الله تنظيمه القتالي، والآن بدأت آلة الحرب التابعة لحزب الله، والأيام الصعبة تنتظر الصهاينة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة جنود قُتلوا في هجوم بطائرة مسيّرة تابعة لحزب الله على مدينة بنيامينا بالقرب من حيفا، وأُصيب ما لا يقل عن 58 جنديًا آخرين، سبعة منهم في حالة حرجة.

وأعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن الهجوم بالطائرة بدون طيار بالقرب من حيفا، وقال إن هدف هذا الهجوم هو معسكر تدريب للواء جولاني التابع للقوات البرية الإسرائيلية، لكن مصادر إسرائيلية لم تؤكد هذا الخبر، مؤكدا أن الهجوم نُفذ ردًا على الهجوم الإسرائيلي على بيروت يوم الخميس.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، استخدم حزب الله طائرتين مسيرتين من طراز "مساد" في هجوم الأحد على قاعدة بنيامينا، حيث دخلتا المجال الجوي للبلاد عبر البحر.