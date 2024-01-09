تقرير سري يحذر إسرائيل: فتح جبهة ثانية سينهككم

أفاد تقرير استخباراتي سري أمريكي بأنه من غير المرجح أن تنتصر إسرائيل في الحرب على ميليشيا حزب الله إذا قررت فتح جبهة ثانية على حدودها الشمالية.

وقال التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية (DIA)، إن الجيش الإسرائيلي سيتعرض لإنهاك شديد إذا قاتل على جبهتين معا، في وقت يشعر فيه سلاح الجو الإسرائيلي بالإرهاق بسبب الغارات المتواصلة على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية التي نشرت "التقرير السري"، فإن طياري سلاح الجو الإسرائيلي سيواجهون مهمات أكثر خطورة في حال اندلاع حرب واسعة على الحدود مع لبنان، لا سيما مع امتلاك ميليشيا حزب الله أنظمة دفاع جوي قوية.

ويتزامن التقرير الأمريكي مع إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء عملياته القتالية في شمال غزة واكتمال تفكيك بنية حماس القيادية في المنطقة.

وعلى إثر ذلك، سحبت إسرائيل عشرات الآلاف من الجنود من غزة، لتعيد نشر البعض منهم في الجبهة الشمالية تحسبا من اندلاع الحرب هناك.

غير أن عاموس يالدين، الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال الأحد الماضي، إن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله لا يريد حربا أخرى مع إسرائيل بالنظر إلى الوضع الهش في لبنان.

رغم ذلك يتوخى الجيش الإسرائيلي الحذر، ويستعد لسيناريو الحرب واسعة النطاق مع ميليشيا حزب الله، على حد زعم "يالدين" الذي أشار أيضا إلى أن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي لا تعمل من منطلق الافتراض بأن حسن نصر الله لا يريد الحرب مع إسرائيل.

نصر الله من جهته، أبدى في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي، انفتاحه للتفاوض بشأن ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية، دون أن يقدم أي التزام ثابت بذلك.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حرب غزة تسببت بانقسامات داخل حكومة نتنياهو اليمينية؛ ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اقتراح قانون لإجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية.

فيما يعكس قلق رئيس الوزراء من التسريبات للصحافة، الوضع الداخلي الصعب والتحديات الداخلية التي تمر بها إسرائيل خلال هذه الفترة المضطربة.