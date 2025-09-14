وزير الداخلية السوري يلتقي وجهاء المكون الشيعي في البلاد

التقى وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، اليوم الأحد، مع وفد يضم وجهاء وأعيانًا من المكون الشيعي في البلاد، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة.

ووفق قناة وزارة الداخلية على التلغرام، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار، وتأكيد دور المواطنين في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز التلاحم الوطني.

وشدد الوزير خطاب على أهمية التواصل المستمر مع جميع الفعاليات المجتمعية لتعزيز الثقة والشراكة الوطنية.

ويأتي لقاء خطاب مع المكون الشيعي، ضمن سلسلة لقاءات أجراها مؤخرًا كان آخرها مع ضباط منشقين عن النظام السابق، إذ كشفت الداخلية السورية أن الهدف من اللقاء مناقشة أولويات المرحلة الحالية، التي تشمل تعزيز الانضباط، وتطوير الكوادر، وتكثيف برامج التدريب، وتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.