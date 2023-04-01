إرجاء التوقيع على اتفاق تعيين حكومة مدنية في السودان

قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية بالسودان في بيان اليوم السبت إن توقيع اتفاق سياسي لتعيين حكومة مدنية وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات تأجل إلى 6 أبريل نيسان.

وأضاف خالد عمر يوسف عبر تويتر أن الأطراف العسكرية والمدنية اتفقت بالإجماع على "مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية خلال أيام معدودة تمهيدا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في السادس من أبريل نيسان الجاري".

وأشار في وقت سابق اليوم إلى أنه كان من المقرر أصلا توقيع الاتفاق اليوم السبت لكنه تأجل بسبب عدم وجود "توافق حول بعض القضايا العالقة".

وظهرت الخلافات الأسبوع الماضي حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري للانتقال الجديد جرى توقيعه في ديسمبر كانون الأول.