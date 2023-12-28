رئيس الأركان الإسرائيلي: مقتل 3 جنود أسرى بنيراننا "حادث خطير"
نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى لدى حركة حماس قبل نحو أسبوعين بنيران قواته في حي الشجاعية بمدينة غزة.
واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن مقتل العسكريين الثلاثة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، بنيران القوات الإسرائيلية "حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية".
وأقرّ خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بـ"فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في مهمة إنقاذ المختطفين في هذا الحادث"، معبرًا عن مسؤولية "قيادة الجيش عن مقتل جنودنا الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم".
فيما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن "هناك أمورا كثيرة صعبة حدثت في هذه الحرب وسنحقق فيها"، مؤكدًا أنه "استخلصنا العبر وأمرنا الجنود باحترام قواعد الاشتباك".
وبين خلال المؤتمر الصحفي إن التحقيقات أثبتت أن الجنود الثلاثة الذين قتلوا قبل أيام، كانوا داخل نفق ولم تكن القوات الإسرائيلية تعرف أنهم في مبنى قريب منه، منوهًا إلى أن الجنود الذين تورطوا في حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة كانوا تحت ضغط كبير.
وأشار هاغاري إلى أنه "ما زال هناك 129 أسيرا داخل غزة وقد استخلصنا الدروس من حادث مقتل الجنود الأسرى الثلاثة، والجيش يعمل داخل الأنفاق في خان يونس"، نواصل "البحث عن قيادات حماس ولكن الأمر يتطلب وقتا".
وذكر أن "هناك تهديدات من كافة الجبهات ونحن ندافع عن أنفسنا ونهاجم مصادر التهديد، ووجهنا ضربات قاسية لحزب الله اليوم".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم أمس الأربعاء، عن مقتل 3 عسكريين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى أكثر من 164 قتيلًا.