رئيس الأركان الإسرائيلي: مقتل 3 جنود أسرى بنيراننا "حادث خطير"

نشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى لدى حركة حماس قبل نحو أسبوعين بنيران قواته في حي الشجاعية بمدينة غزة.

واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن مقتل العسكريين الثلاثة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، بنيران القوات الإسرائيلية "حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية".