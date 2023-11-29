محللون: نتنياهو يرغب بإطالة أمد الحرب في غزة

قال محللون سياسيون، لـ"إرم نيوز"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحاول إطالة أمد الحرب في قطاع غزة؛ "هربًا" من الملاحقات القضائية، وحفاظًا على وحدة حزب الليكود الذي يواجه انتقادات متزايدة.

جاء ذلك تعليقًا على الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام إسرائيلية للاجتماع الذي يعقد في قطر، ويشارك فيه رئيس جهاز المخابرات "الموساد"، ومدير المخابرات الأمريكية CIA، ورئيس المخابرات المصرية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري؛ لبحث التطورات في غزة بما في ذلك احتمالية تمديد الهدنة ومصير الرهائن.

واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الاجتماع لا يلبي تطلعات الشارع داخل إسرائيل، لا سيما وأن الأهداف التي أعلنها مجلس الحرب لم تتحقق بعد.

ويرى المختص والباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي يأتي وسط الحديث عن ضغوط أمريكية جدية من أجل وقف القتال في غزة، والبحث عن استراتيجية للخروج من الحرب تضمن إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة، يقابله إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين".