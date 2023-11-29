محللون: نتنياهو يرغب بإطالة أمد الحرب في غزة
قال محللون سياسيون، لـ"إرم نيوز"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يحاول إطالة أمد الحرب في قطاع غزة؛ "هربًا" من الملاحقات القضائية، وحفاظًا على وحدة حزب الليكود الذي يواجه انتقادات متزايدة.
جاء ذلك تعليقًا على الانتقادات التي وجهتها وسائل إعلام إسرائيلية للاجتماع الذي يعقد في قطر، ويشارك فيه رئيس جهاز المخابرات "الموساد"، ومدير المخابرات الأمريكية CIA، ورئيس المخابرات المصرية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري؛ لبحث التطورات في غزة بما في ذلك احتمالية تمديد الهدنة ومصير الرهائن.
واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الاجتماع لا يلبي تطلعات الشارع داخل إسرائيل، لا سيما وأن الأهداف التي أعلنها مجلس الحرب لم تتحقق بعد.
ويرى المختص والباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "الاهتمام الإعلامي الإسرائيلي يأتي وسط الحديث عن ضغوط أمريكية جدية من أجل وقف القتال في غزة، والبحث عن استراتيجية للخروج من الحرب تضمن إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة، يقابله إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين".
واعتبر منصور، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "جميع الأهداف المطروحة في الاجتماع تتنافى مع مجمل الأهداف التي كانت قد أعلنتها إسرائيل، وعلى رأسها القضاء على حماس وإنهاء حكمها في قطاع غزة"، مشيرًا إلى "تحذيرات وزير الأمن الإسرائيلي ايتمار بن غفير من انهيار الحكومة الإسرائيلية في حال توقف الحرب بغزة".
بدوره، يقرأ الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي تفاصيل الاجتماع في اتجاهين: الأول هو "استقبال الأنباء الواردة من الدوحة ومحاولة تحليلها وقياسها على الواقع"، والثاني "متابعة ردود الفعل الإسرائيلية لا سيما في ظل تهديد بن غفير بالإطاحة بالحكومة الإسرائيلية في حال ثبتت الأنباء الواردة من قطر".
وقال البرغوثي، لـ"إرم نيوز"، إن "نتنياهو يرغب في استمرار القتال لاعتبارات شخصية، منها الهروب من المحاكمات المؤجلة، وخوفًا من إسقاط حزب الليكود أمام المزايدات من أحزاب اليمين المتطرف، وكذلك رغبة الجيش الإسرائيلي في عملية رد الاعتبار ورد الصفعة التي تلقاها في هجوم السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى الرغبة الإسرائيلية الجامحة في الانتقام على المستويين الرسمي والشعبي".
وأشار إلى وجود حالة من الإرباك في الشارع الإسرائيلي نظراً للأخبار الواردة من قطر، لا سيما التي تتحدث عن وقف طويل الأمد للقتال، بالإضافة إلى عمليات تبادل أسرى شاملة، وهي أمور تتعارض مع الأهداف التي وعد مجلس الحرب بها.