"الكابينيت" يبطل قرار بن غفير بشأن المعتقلين الفلسطينيين
قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، اليوم الثلاثاء، عدم إجراء أي تغيير على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما قرر "الكابينيت" استكمال مناقشة ملف المعتقلين الفلسطينيين، بعد الأعياد اليهودية، التي تنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي قرار الحكومة بعد اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار أصدره وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقليص الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
وكان بن غفير طالب بإدراج ملف المعتقلين الفلسطينيين على جدول أعمال "الكابينيت"، بعد جدال واسع مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
كما نفى مكتب نتنياهو وجود قرار بتقليص زيارات اليهود إلى الأقصى، خلال فترات الأعياد، وسط تخوف من تصعيد أمني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت إسرائيل حذرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية من استغلال فترة الأعياد اليهودية لشن هجمات انتقامية ضد إسرائيليين في الضفة الغربية، كما حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى عدة بلدان، وأخذ الحيطة والحذر؛ تحسبًا لهجمات انتقامية في الخارج .