تقرير: لا خطة إسرائيلية واضحة بعد اجتياح غزة

مع ترقب الاجتياح البري الوشيك الذي سينفذه الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، تتوالى التقارير التي تطرح تساؤلات حول الاستراتيجية الإسرائيلية من هذه الحرب وما بعدها.

صحيفة "ذا تايمز" البريطانية طرحت تساؤلا كرره كافة الزعماء والسياسيين الذين زاروا إسرائيل لتقديم الدعم والمؤازرة، حول خطة العمل التي ستنتهجها تل أبيب بعد اجتياح قطاع غزة وإنهاء مهمتها هناك.

وقالت الصحيفة، إن الإجابات المقدمة من قبل السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على حد سواء قليلة ولا تدل على وجود خطة واضحة المعالم.

وأضافت أن جُل ما يفكر به الإسرائيليون الآن هو اجتياح غزة بريًا لتحقيق الانتقام الكامل من حماس وتدميرها وإعادة الهيبة لدولة إسرائيل التي فقدت بفعل هجوم حماس المباغت.

ووفق الصحيفة: "يأتي ذلك بالرغم من تحذير مسؤولين إسرائيليين من أن تحمل المسؤولية عن أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة سيكون مهمة ضخمة، خاصة في زمن الحرب، وسوف يستنفد الأمر قدرا هائلا من الموارد، من اقتصاد يعاني بالفعل من ضائقة مالية. كما أن جميع الضباط المحترفين تقريبا الذين تعاملوا مع شؤون السكان المدنيين في غزة سابقًا تجاوزوا الآن سن التقاعد".