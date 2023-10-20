تقرير: لا خطة إسرائيلية واضحة بعد اجتياح غزة
مع ترقب الاجتياح البري الوشيك الذي سينفذه الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة، تتوالى التقارير التي تطرح تساؤلات حول الاستراتيجية الإسرائيلية من هذه الحرب وما بعدها.
صحيفة "ذا تايمز" البريطانية طرحت تساؤلا كرره كافة الزعماء والسياسيين الذين زاروا إسرائيل لتقديم الدعم والمؤازرة، حول خطة العمل التي ستنتهجها تل أبيب بعد اجتياح قطاع غزة وإنهاء مهمتها هناك.
وقالت الصحيفة، إن الإجابات المقدمة من قبل السياسيين والعسكريين الإسرائيليين على حد سواء قليلة ولا تدل على وجود خطة واضحة المعالم.
وأضافت أن جُل ما يفكر به الإسرائيليون الآن هو اجتياح غزة بريًا لتحقيق الانتقام الكامل من حماس وتدميرها وإعادة الهيبة لدولة إسرائيل التي فقدت بفعل هجوم حماس المباغت.
ووفق الصحيفة: "يأتي ذلك بالرغم من تحذير مسؤولين إسرائيليين من أن تحمل المسؤولية عن أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة سيكون مهمة ضخمة، خاصة في زمن الحرب، وسوف يستنفد الأمر قدرا هائلا من الموارد، من اقتصاد يعاني بالفعل من ضائقة مالية. كما أن جميع الضباط المحترفين تقريبا الذين تعاملوا مع شؤون السكان المدنيين في غزة سابقًا تجاوزوا الآن سن التقاعد".
وذكرت الصحيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي تنوي إسرائيل فعله بمجرد قيام جيشها بتدمير قدرات حماس العسكرية وقيادتها.
ويعتقد بعض الخبراء العسكريين الإسرائيليين أنه سيتعين عليها إنشاء مناطق أمنية عازلة في غزة، على غرار تلك التي كانت موجودة في جنوب لبنان حتى عام 2000، لحماية المجتمعات عبر الحدود، إلا أن هذا لا يشكل حلاً للفراغ الخطير الذي سيبقى في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحل المفضل لدى أغلب المؤسسات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، رغم عدم إعلانه، يتمثل بعودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، التي سيطرت على غزة منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو في عام 1993 وحتى استيلاء حماس على السلطة في عام 2005.
لكن، حتى لو افترضنا أن إسرائيل قادرة على تدمير كل الأسلحة التي تمتلكها حماس، فإن هذا الحل سيصطدم بقدرة السلطة على إدارة الأمور بالاستناد إلى التجارب وعدم التوافقات السابقة بين مكونات الطرفين التي تتمسك بانتماءاتها الحزبية.
واستشهدت الصحيفة باقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، استقدام قوات عربية بعد مغادرة إسرائيل لتنفيذ مرحلة انتقالية ممولة من دول عربية تنتهي بإعادة القطاع للسلطة الفلسطينية، عربيًا وليس من الجانب الإسرائيلي، بعد استقرار الأمن.
ولفتت إلى أن هذا الحل أيضًا غير مرحب به عربيًا. وتمنت أن تُقدم إحدى الدول العربية وتقتنع بإرسال جنودها إلى غزة لأن الأمر يستحق المحاولة وسيكون الحل الأمثل لإنقاذ الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة "ذا تايمز" البريطانية