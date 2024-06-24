جنرال أمريكي يحذر إسرائيل من تبعات شن أي هجوم على لبنان

حذّر الجنرال الأمريكي تشارلز براون رئيس "هيئة الأركان الأمريكية المشتركة"، الأحد، إسرائيل من تبعات شن أي هجوم على لبنان.

وشدد براون على أن هجوم إسرائيل على لبنان يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع تنجر إليه إيران وميليشياتها، خاصة إذا تعرض وجود تنظيم "حزب الله" للتهديد، وفق "رويترز".

ولم يكشف براون، خلال لقاء مع صحفيين، عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أقر بحقها في الدفاع عن نفسها.

وقال براون، قبل توقفه في الرأس الأخضر، في طريقه للمشاركة في محادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا: "حزب الله أكثر قدرة من حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه".

وأضاف الجنرال الأمريكي: "أود فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلاً لتقديم دعم أكبر لحزب الله".

وتابع: "مرة أخرى، كل هذا يمكن أن يساعد في توسيع نطاق الصراع في المنطقة ويجعل إسرائيل تشعر بالقلق ليس فقط بشأن ما يحدث في الجزء الجنوبي من البلاد، ولكن أيضاً بشأن ما يحدث في الشمال".

وجاءت تصريحات براون في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن انتهاء المرحلة المكثفة من القتال في غزة سيسمح لإسرائيل بنشر المزيد من القوات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.