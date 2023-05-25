جنبلاط يخرج من قيادة "التقدمي" وعباءة الزعامة لصالح نجله تيمور

لم يشكل إعلان القطب السياسي اللبناني البارز وليد جنبلاط، استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي ومن مجلس قيادته الحالي، أي مفاجأة، بل على العكس ذلك، فقد جاء متوقعاً وفي سياق دأب جنبلاط على السير فيه منذ سنوات.

العارفون بجنبلاط أو المقربون منه يسجلون لهذا الرجل تحليقه خارج السرب حيناً وسباحته عكس التيار أحياناً، كنتيجة لشخصية غير اعتيادية ترفض القيود الآسرة، ووجدت نفسها محكومة بالعمل السياسي منذ عام 1977، بعد اغتيال المفكر والسياسي ومؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان كمال جنبلاط،.

لكن يشهد لهذه الشخصية أنها أخذت مكاناً متقدماً في الحياة السياسية في لبنان جراء فطرتها وحنكتها.