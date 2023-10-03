بن غفير يطالب بفتح الحرم القدسي أمام المستوطنين على مدار الساعة

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وفتحه على مدار الساعة أمام اليهود والزوار من المستوطنين.

وقالت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء، إن بن غفير كتب رسالة إلى أعضاء الكنيست اليمينيين بأن الشرطة غيّرت تعاملها مع المستوطنين الذين يزورون الحرم القدسي الشريف.

وقال بن غفير في الرسالة: "أؤيد عقد الكابينيت فورًا وإجراء نقاشات حول فتح الجبل 24/7 أمام اليهود، والسماح لهم بالصلاة"، معربًا عن أمله بتأييد وزراء الصهيونية الدينية والليكود الأعضاء في "الكابينيت".

وتتزامن مطالبة بن غفير بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي مع تكثيف اقتحامات المستوطنين المتطرفين، التي تنظمها حركات "الهيكل المزعوم"، في الأيام الأخيرة، بمناسبة "عيد العرش" اليهودي.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن مطالبة بن غفير بتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي تتعلق بإدارة الدولة، وأنه ليس من المؤكد أن الأمر بيد نتنياهو بالكامل.