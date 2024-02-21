"أصبحوا من الذكريات".. مسنّ غزي يصف ألمه بعد فقدانه جميع أفراد عائلته
يصف المسن الغزي محمد الحساينة حالة الألم التي تعتصر قلبه كلما جاء عند أنقاض منزله، لعله يجد جثامين أفراد أسرته الذين قتلتهم إسرائيل ولم يبقَ منهم أحد.
يقول الحساينة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزله الذي كان مليئا بأولاده وأحفاده، وبضحكاتهم التي كانت تملأ أرجاء البيت، وقتلتهم جميعًا.
وأكمل، في حديثه لـ "إرم نيوز"، "منذ وصل خبر قصف البيت لم أصدق، وعندما شاهدت منظر الدمار أيقنت أن أحدًا لن يخرج على قيد الحياة، لقد فطروا قلبي، وتركوني وحيدًا ورحلوا من دون وداع، أعيش الآن بلا زوجة ولا أولاد ولا أحفاد، كأنني لم أتزوج ولم أنجب، لقد أصبحوا جميعًا من الذكريات".
وتابع المسن الحساينة: "أصبحت آتي كل يوم إلى مكان القصف وأقوم بالبحث عن أي شيء يرشدني إلى جثامينهم من دون جدوى، منذ شهرين وأنا على هذا الحال، آتي صباحًا أعاتبهم وأتحدث معهم وأجمع حاجياتهم التي ظهرت على سطح أنقاض البيت، وأغادر عند مغيب الشمس".
وأوضح: "لا أعتقد أنني فقط من أعاني من ألم الفراق في ظل هذه المذبحة التي نتعرض لها، ولكن لم يعد لدي من يواسيني، لم يتبق لي ابن أتعكز عليه، أو حفيد أتونس به، أو زوجة أحتسي معها الشاي في الصباح، أو ابنة تعد لي الغذاء، أنا لم أفقد عائلتي فحسب، بل فقدت روحي وحياتي".
وختم حديثه: "بعض الأحيان أشعر بأنني أعيش كابوسًا طويلًا وأنني في حلم مزعج سأستيقظ منه، ولكن في كل مرة أصطدم بالحقيقة والواقع، فأنهار بالبكاء من جديد".