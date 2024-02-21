"أصبحوا من الذكريات".. مسنّ غزي يصف ألمه بعد فقدانه جميع أفراد عائلته

يصف المسن الغزي محمد الحساينة حالة الألم التي تعتصر قلبه كلما جاء عند أنقاض منزله، لعله يجد جثامين أفراد أسرته الذين قتلتهم إسرائيل ولم يبقَ منهم أحد.

يقول الحساينة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزله الذي كان مليئا بأولاده وأحفاده، وبضحكاتهم التي كانت تملأ أرجاء البيت، وقتلتهم جميعًا.

وأكمل، في حديثه لـ "إرم نيوز"، "منذ وصل خبر قصف البيت لم أصدق، وعندما شاهدت منظر الدمار أيقنت أن أحدًا لن يخرج على قيد الحياة، لقد فطروا قلبي، وتركوني وحيدًا ورحلوا من دون وداع، أعيش الآن بلا زوجة ولا أولاد ولا أحفاد، كأنني لم أتزوج ولم أنجب، لقد أصبحوا جميعًا من الذكريات".